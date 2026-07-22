Convoca Cuauhtémoc Estrada a la comunidad educativa a discutir una distribución equitativa del impuesto universitario

La forma en que se distribuyen los recursos públicos también define qué instituciones crecen y cuáles permanecen rezagadas. Bajo esa premisa, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, convocó a la comunidad de los Institutos Tecnológicos y de las Universidades Tecnológicas de Chihuahua a participar en la mesa de trabajo donde se analizará la iniciativa que busca redistribuir de manera más equitativa el impuesto universitario.

La propuesta presentada por Morena plantea que este fondo, financiado con las aportaciones de las y los chihuahuenses, beneficie a todas las instituciones públicas de educación superior del estado y no únicamente a una parte de ellas. El objetivo es corregir un esquema de asignación que, afirmó el legislador, ha dejado fuera a subsistemas que forman a miles de jóvenes y cumplen una función estratégica para el desarrollo económico y social de Chihuahua.

Estrada dirigió la invitación a directoras y directores de los Institutos Tecnológicos, rectoras y rectores de las Universidades Tecnológicas, integrantes de sus consejos, docentes, estudiantes y madres y padres de familia para que hagan escuchar su voz durante el proceso legislativo que actualmente desarrolla la Comisión de Presupuesto del Congreso del Estado.

“Queremos que quienes viven todos los días la realidad de estas instituciones participen en la construcción de esta reforma. Si todas y todos los chihuahuenses contribuimos al impuesto universitario, lo justo es discutir una distribución que refleje esa misma responsabilidad colectiva”, señaló.

El legislador explicó que, de aprobarse la iniciativa, los Institutos Tecnológicos y las Universidades Tecnológicas podrían acceder a recursos adicionales que fortalecerían su capacidad para mejorar infraestructura, equipamiento, laboratorios, programas académicos, investigación y servicios dirigidos a las y los estudiantes.

Asimismo, recordó que la convocatoria para integrarse a las mesas de trabajo permanecerá abierta hasta el 24 de julio, por lo que las instituciones interesadas aún pueden solicitar su participación mediante una comunicación dirigida al Congreso del Estado. Añadió que el Grupo Parlamentario de morena ofrecerá acompañamiento a quienes requieran apoyo para incorporarse al proceso.

Para Cuauhtémoc Estrada, el debate sobre el impuesto universitario trasciende una discusión presupuestal. Se trata de decidir si el financiamiento público de la educación superior responde a criterios históricos o a las necesidades actuales del estado. Por ello, insistió en que la participación de la comunidad académica será fundamental para construir una propuesta que distribuya los recursos con mayor justicia y fortalezca a todas las instituciones públicas que forman a las nuevas generaciones de profesionistas en Chihuahua.