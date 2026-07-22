Solicita Alex Domínguez intervención del SAT, UIF y autoridades electorales por promoción anticipada de aspirantes

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, anunció que hará un llamado al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a través de la unidad de fiscalización del INE para que investiguen a fondo el origen de los recursos que promueven la imagen de actores políticos mediante espectaculares colocados en distintos puntos del estado, presentándolos como supuestas entrevistas o contenidos informativos.

El dirigente priista señaló que este tipo de publicidad representa, inequidad y una inversión económica considerable, por lo que resulta indispensable conocer el origen de los recursos utilizados para financiar dichas campañas de promoción anticipada.

“Las autoridades hacendarias, financieras y electorales deben actuar de manera coordinada para verificar que estos esquemas se apeguen a la legalidad, identificar el origen de los recursos y garantizar que no existan mecanismos de financiamiento irregulares o que vulneren la equidad en la contienda”, expresó.

Alex Domínguez sostuvo que la proliferación de este tipo de espectaculares en diversos municipios del estado no puede pasar inadvertida, debido al elevado costo que implica su contratación, producción e instalación.

Informó además que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de un análisis jurídico presentará una denuncia formal ante las autoridades competentes, con el propósito de que se investiguen los esquemas financieros detrás de estas campañas de promoción.

Finalmente, reiteró que el (PRI) continuará defendiendo la legalidad, la transparencia y la equidad en los procesos electorales, exigiendo que todos los actores políticos respeten las reglas y que las instituciones competentes actúen con imparcialidad y firmeza.