Capacita Estado en materia de accesibilidad a estudiantes de arquitectura

Con el objetivo de fortalecer la formación de estudiantes de Arquitectura en materia de inclusión, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) impartió el taller “Lineamientos de Accesibilidad” a alumnos de la Universidad Humanitas Chihuahua.

La capacitación brindó conocimientos y criterios para el diseño de espacios accesibles, a fin de que las y los alumnos los incorporen en el ejercicio de su profesión.

Durante la actividad se abordaron lineamientos sobre el acceso y desplazamiento en inmuebles, áreas exteriores, estacionamientos y espacios de uso común, para promover entornos más seguros, funcionales e incluyentes.

Jesús Carrillo, titular de la dependencia, señaló que formar a las nuevas generaciones con esta perspectiva contribuirá al diseño de espacios más accesibles, que favorezcan la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad.

Agregó que estos talleres de sensibilización son gratuitos y pueden solicitarse directamente en la Dirección de Grupos Vulnerables y Prevención a la Discriminación, comunicándose al teléfono (614) 429-33-00 ext. 17919.