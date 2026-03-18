Constructores listos; esperan licitaciones de obra hídrica en la JCAS y JMAS

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Juan Carlos Montaño Arreola dio a conocer que el sector hídrico de la construcción está listo para participar en licitaciones de obra y mejora de la red de agua potable para el estado.

En este sentido el líder del sector constructor comentó que hay una buena relación con la Juntas Centrales de Agua y Saneamiento (JCAS) y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), por lo cual se ha dado un buen equipo para que las empresas locales participen en proyectos de mejora.

“Empresas puestas y dispuestas a entrar en licitaciones que den a conocer en la JMAS o JCAS”, comentó.

El pasado 1 de marzo la mandataria estatal dio a conocer una inversión importante de obra hídrica para el estado por lo que se dará una acción por parte de las empresas afiliadas a CMIC, además de que el sector hídrico son las que más movimiento tienen en estos presupuestos.