Considera diputada del PT que elección directa de regidores es inviable para comicios del 2027

Ante la aprobación del Plan B en la Cámara de Diputados y de la reforma electoral que ya alistan las diversas fracciones parlamentarias en el Congreso de Chihuahua, la diputada local del PT, América Aguilar, dijo que es necesario legislar respecto al tema del número de regidores, pero que considera que una elección de regidurías a través del voto directo es inviable para los comicios de junio del 2027.

“Lo que te puedo decir es que la reforma del Plan B ya está, ya se aprobó, ya es constitucional, ya nosotros tendremos que hacer lo propio en el estado. En el tema, por ejemplo, del presupuesto del Congreso, nosotros somos de los pocos estados que estamos abajo incluso del presupuesto que está marcando ya la Constitución”, destacó Aguilar Gil.

La petista agregó que “en el tema del cambio de regigurías, pues habrá que ver ahí cuántos regidores vamos a poner o se va a determinar que haya por población, porque ahora ya en Chihuahua y en Juárez tendrán que ser 15 regidores como máximo y ya de ahí iremos hacia abajo. Hay municipios con mucha menos población y ya vamos a ver cuántos regidores les corresponderán”.

“Respecto a las regidurías por voto directo, pues sí nos retrasa, porque aunque ya había un análisis, un estudio hecho ya en algunos municipios por el INE, todo este movimiento del número de regjdores, pues mueve todo porque si son regidores por voto directo se tiene que designar un territorio determinado, entonces eso ya no va a ser viable al menos para esta elección del 2027”, explicó la diputada del Partido del Trabajo.