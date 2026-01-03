Conocen ciudadanos labor de la Policía Municipal con exhibición de seguridad en El Palomar

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), compartieron con las familias chihuahuenses un poco de su gran labor diaria durante una exhibición de seguridad en las instalaciones de El Palomar.

Las y los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer cómo trabajan desde las distintas áreas, la razón del porte de su uniforme, equipo táctico, además de las tecnologías, unidades y herramientas de las que se apoyan para vigilar y prevenir la comisión de delitos en la ciudad.

Los más emocionados, los niños, quienes disfrutaron de paseos abordo de unidades todo terreno, abordaron la máquina de bomberos, conocieron el grupo D.A.R.E y fueron testigos de la gran labor que realizan los binomios del Grupo K-9 a través de su exhibición.

Con estas acciones, la DSPM refrenda su compromiso para reforzar la cercanía de la Policía Municipal con las y los ciudadanos y así crear entornos más seguros para las familias.