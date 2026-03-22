Conmemora Museo Casa de Juárez el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

El Museo de la Lealtad Republicana Casa de Juárez en Chihuahua, conmemoró el 220 de aniversario del natalicio de Benito Juárez en sus instalaciones, con la guardia de honor al Benemérito de las Américas que reunió a autoridades locales.

El director del Departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, Luis Armendáriz, destacó la relevancia histórica de Juárez para el desarrollo de México en la segunda mitad del siglo XIX y el cimiento de las bases del sistema republicano que rige actualmente al país.

Asimismo, recordó la importancia del recinto, que fue sede del hogar del expresidente en su paso por Chihuahua y por Paso del Norte, actualmente Ciudad Juárez.

Durante la jornada se contó con una reseña histórica en honor a esta efeméride, en boca del alumno David Alejandro Campos Erives, invitado especial de la Escuela Primaria “Praxédis G. Guerrero” de la capital.

Posteriormente se realizó el concierto “Ecos de la República” con música mexicana y memoria nacional a cargo del tenor Jesús Rodríguez; la violinista Brenda Durán y el pianista Oliverio Payán.

Al evento acudieron Gabriela García Ortiz, titular del Museo Casa de Juárez; Jesús Humberto Mendoza López, representante de la Secretaría de Educación y Deporte; y Carlos Daniel Rodríguez Castañeda, subdirector de Educación del Ayuntamiento de Chihuahua.

Estuvieron presentes también, José Velázquez Murillo, comandante del Grupo de la Base Aérea No. 3 de la Fuerza Aérea Mexicana, así como representantes de diversas organizaciones.