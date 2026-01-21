Conmemora DSPM el Día mundial del perro de trabajo

Hoy se conmemora el Día Mundial del Perro de Trabajo, una fecha que busca reconocer a los canes que participan en tareas esenciales —desde rescates hasta asistencia— y visibilizar el vínculo profesional y humano con sus guías.

Un perro de trabajo no es “un perro que sabe trucos”. Es un animal entrenado para desempeñar funciones concretas, muchas veces en situaciones de riesgo o alta exigencia. En la práctica, su trabajo puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo o no.

Entre las tareas más habituales destacan:

Búsqueda y rescate en derrumbes, montes o grandes áreas.

en derrumbes, montes o grandes áreas. Detección (sustancias, acelerantes de incendio u otros objetivos según el servicio).

(sustancias, acelerantes de incendio u otros objetivos según el servicio). Apoyo a cuerpos de seguridad mediante unidades caninas.

mediante unidades caninas. Asistencia a personas con discapacidad (por ejemplo, perros guía).

a personas con discapacidad (por ejemplo, perros guía). Acompañamiento y apoyo en intervenciones sociales o terapéuticas, cuando procede.

Además, el día subraya una idea clave: detrás de cada perro operativo suele haber un equipo. Y ese equipo se construye con tiempo, entrenamiento, supervisión y cuidados constantes.

¿Qué es un perro de trabajo?

Son aquellos que realizan labores vitales en áreas como la seguridad, el rescate y la asistencia a personas con necesidades especiales.

En su mayoría, los perros de trabajo K9, que forman parte de unidades de la Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas y otros cuerpos, desempeñan tareas como la búsqueda de personas desaparecidas, la detección de explosivos y estupefacientes, y el rescate en grandes catástrofes.

En este día especial, Entre Líneas hace el reconocimiento a los ejemplares caninos con que cuantan los cuerpos de seguridad en la ciudad, desde los que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría Estatal (SSPE) y la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).



El director de la Policía Municipal Julio Salas, dijo estar muy agradecido y emocionado con los ejemplares de K9, tanto en el área de prevención de drogas como el acercamiento a menores, también con el tema de guardia, protección y localización de drogas.



Adelantó que están por llegar nuevos 10 ejemplares y uno más para el tema de escuelas y los nueve siguientes para guardia, protección.



El comisario mencionó que en casa tiene un labrador, un Golden Retriever y una perrita que adoptó luego de hallarla en la calle.

“Me acompañan cuando estoy en la casa, son super leales y la verdad yo estoy muy contento con el tema, tú misma me lo dijiste ahorita fuera del aire, tantas detenciones que se han hecho ahora y la verdad estoy super contento en tener a estos ejemplares aquí en la Dirección de Seguridad Pública”.