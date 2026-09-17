Congruente que Maru busque reunión con Sheinbaum; ojalá la mandataria federal nos volteara a ver: Presidenta del Congreso

Luego de que se diera a conocer el oficio que la gobernadora Maru Campos le envió a la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de reunirse este fin de semana que la mandataria federal visitará Ciudad Juárez, la presidenta del Congreso del Estado, Joss Vega, calificó de “congruente” la actitud de la Gobernadora, además de pedir que Sheinbaum voltee a ver al resto de los municipios de Chihuahua.

“Vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. Yo creo que las dos mandatarias deben estar en la mejor disposición para tomar las mejores decisiones para México y para Chihuahua. Estaremos bien atentos y esperando que esto se dé. Yo creo que más que todo es un tema de trabajo coordinado y de conjunto. Y la idea es que le vaya mejor a Chihuahua”, expresó Vega Vargas.

La presidenta del Poder Legislativo explicó que Maru Campos “tiene que gobernar por las y los chihuahuenses así que no es cambiar de postura, es ser congruente con lo que sucede en el día a día, pues recuerden que todas las decisiones que tomamos están en el presente, el futuro todavía no existe, y el pasado ya pasó, entonces hoy se necesitan cosas para Chihuahua y hay que buscar las mejores posibilidades para lograr hacer que nuestro estado siga creciendo y avanzando en todos los temas”.

Asimismo, Joss Vega pidió que la Presidenta “nos volteara a ver. Yo creo que no puedes hacer una modificación en algo si no sabes que existe. Y si no nos voltea a ver como chihuahuenses, pues nunca va a poder tomar una decisión para nosotros. Chihuahua no es solamente Ciudad Juárez. Chihuahua son todos los demás municipios, los 67 en total. Entonces, pues que nos voltee a ver para que se dé cuenta qué es lo que realmente necesitamos”.