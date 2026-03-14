Confirma Fiscalía Centro hallazgo sin vida e identidad de funcionario de Coyame

Continúan las investigaciones para esclarecer el homicidio doloso

La Fiscalía de Distrito Zona Centro informa que, derivado de los protocolos de identificación, se confirma el hallazgo del cuerpo sin vida de Carlos Guillermo N. R., quien era tesorero del Ayuntamiento de Coyame.

El cuerpo fue localizado este viernes 13 de marzo, en el kilómetro 1 de la avenida Juan Pablo II, a la altura del Libramiento a Aldama, perteneciente al municipio de Aldama, alrededor de las 7:30 horas.

La aplicación de los protocolos forenses correspondientes, permitió confirmar la identidad de esta persona, hoy sábado 14, y su cuerpo fue entregado a los familiares.

El resultado de la necrocirugía de ley, establece que la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico.

Cabe resaltar que la Unidad de Investigación de Aldama continúa las indagatorias ministeriales, para esclarecer este homicidio doloso.