Acereros se escapa con la serie completa de Chihuahua

Monclova orquestó un racimo de tres en la tercera entrada y otro más de siete en la octava

Chihuahua, Chih.- (Prensa Dorados) 24 de mayo.- Con una ofensiva de 13 carreras y 17 imparables, Acereros de Monclova derrotó 13-4 a los Dorados de Chihuahua para salir con la serie completa del Estadio Héctor Espino.

Ramón Hernández y Luis González conectaron jonrón, además Fernando Flores totalizó tres hits y remolcó cuatro para respaldar la salida del mexicano Wilmer Ríos.

Dorados (10-23) cayó por cuarta ocasión en fila, y Acereros (18-15) alcanzó su quinto triunfo consecutivo.

La División del Norte se fue al frente desde el primer episodio derivado de los extrabases remolcadores al hilo de Coco Montes y Alex “Samurái” Mejía. Por su parte, el receptor Rusber Estrada elevó de sacrificio para traer la tercera del partido.

Monclova descontó en el segundo capítulo en el sencillo de Fernando Flores que llevó a la registradora a Ramón Hernández.

En la tercera alta, Acereros le dio la vuelta al encuentro con un swing, tras el cuadrangular de tres carreras en las manos de Ramón Hernández con su séptimo jonrón de la temporada.

Fernando Flores aumentó la ventaja para la Furia Azul al pegar triple, mientras que Balbino Fuenmayor anotó la quinta carrera de la visita. El mexicano Elvin Carrillo impulsó una más con sencillo ante el relevo dorado.

El tercer imparable del cotejo por parte de Fernando Flores llegó en la octava tanda, al conectar sencillo productor de dos carreras con la casa llena.

Acereros continuó con el ataque en el bat de Aldo Núñez, quien impulsó a Jacob Rhinesmith, por su parte, Juan Mora produjo un par con doble y Luis González desapareció la bola por el jardín derecho en el vuelacercas de dos anotaciones en lo que fue un rally de siete para situar tanteador de 13-3.

Chihuahua marcó la cuarta en el rodado de Juan Yépez con corredores en posición de anotar, a su vez, Alex Mejía llegó al plato.

Las decisiones fueron para ambos abridores. Wilmer Ríos (2-2) lanzó 5.2 entradas, recibió 10 hits, permitió tres carreras, sin otorgar boleto y abanicó a cuatro rivales para su segundo triunfo del año.

Por su parte, el derrotado Caleb Smith (2-3) también registró 5.2 innings, recibió nueve imparables, toleró seis carreras, negoció un pasaporte y ponchó a tres.

Fernando Flores se fue de 5-3 con cuatro producidas, Luis González de 5-3 al pegar cuadrangular y remolcar tres, Ramón Hernández de 4-2 con jonrón y tres impulsadas, Juan Mora de 5-3 con dos producidas.

La División del Norte contó con el madero de Alex Mejía al finalizar de 4-2 con una carrera al plato y dos anotadas, Brainer Bonací de 4-3, Coco Montes de 4-1 al remolcar una, Juan Yépez de 4-1 también con producción.

Dorados saldrá a la carretera para visitar a los Algodoneros de Unión Laguna del martes 26 al jueves 28 de mayo en el Estadio Revolución.

PG: Wilmer Ríos (2-2)

PD: Caleb Smith (2-3)

HR: Ramón Hernández, Luis González / Acereros