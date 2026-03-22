Conductor pierde el control y cae a barranco de 6 metros en Periférico R. Almada

Un vehículo cayó a un barranco ayer por la noche en el Periférico R. Almada, el conductor era un adulto mayor el cual presuntamente manejaba bajo los influjos del alcohol.

Se trata de un vehículo Infinity Q45 de modelo atrasado en color gris que circulaba por el periférico R. Almada en sentido de este a oeste y antes de llegar a la calle 38 pierde el control de volante en una curva y cayó a un barranco de aproximadamente 6 metros.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos paramédicos de urge y agentes de la policía Vial luego de rescatar al adulto mayor de 66 años del interior del automóvil lo abordaron a una ambulancia.

Presentaba algunos golpes en el rostro valoraron su traslado a un hospital presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

Los agentes se encargaron de tomar nota del incidente para deslindar responsabilidades.