Erik Lira llegaría al Mónaco de la Ligue 1 por 9.2 mdd, revelan fuentes

Ciudad de México. Erik Lira está a un paso de dar el salto al futbol europeo. Tras semanas de intensas negociaciones, Cruz Azul y el AS Mónaco han alcanzado un acuerdo para el traspaso del centrocampista mexicano por 9.2 millones de dólares (unos 8.5 millones de euros) más 3.4 millones en variables. La operación incluye un contrato por cinco temporadas y la adquisición del 80 por ciento de sus derechos federativos, según fuentes consultadas en el club capitalino.

La cúpula de La Máquina mantendrá el 20 por ciento restante de la carta con la vista puesta en una futura venta. El único obstáculo para que el futbolista viaje al Principado es la gestión del cupo de extracomunitarios por parte del Mónaco, que tiene ocupadas las cuatro plazas permitidas por la Ligue 1.

El club francés debe dar salida a uno de sus extranjeros -el brasileño Vanderson, el ruso Aleksandr Golovin, el japonés Takumi Minamino o el estadounidense Folarin Balogun- antes del cierre del mercado, fijado para el próximo martes.

De concretarse la transacción, el debut del internacional mexicano podría darse el próximo viernes 4 de septiembre ante el París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Entre tanto, Lira continúa acudiendo a las instalaciones de La Noria, aunque el técnico Joel Huiqui le ha liberado de la carga de trabajo para que pueda cerrar su incorporación al conjunto francés.