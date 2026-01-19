Conductor de Uber salva a menor tras ataque sexual y captura al agresor

José de Jesús Santoyo Aguilar es conductor de Uber, pero la mañana del miércoles 14 de enero se convirtió en héroe. Jamás imaginó que, durante su trayecto por la calle Malaquita, en la colonia Rizos de la Joya, al norponiente de León, Guanajuato, se toparía con una escena escalofriante: una adolescente con uniforme de secundaria, ensangrentada, tras haber sido atacada con un arma blanca.

La menor presentaba heridas en el cuello y en la mano derecha. Eran alrededor de las 7:20 horas cuando José, quien habló con MILENIO, se dirigía a su primer servicio y observó a la niña sentada en una banca, cubierta de sangre.

Sin dudarlo, descendió de su vehículo para auxiliarla. Un vecino le informó que ya había realizado el reporte al 911, pero la ambulancia aún no llegaba.

Ante la gravedad de las lesiones y el riesgo de que la adolescente, de 13 años, se desangrara, José, de 40 años, decidió subirla a su automóvil y trasladarla por sus propios medios al Hospital Comunitario de Las Joyas, ubicado a unos kilómetros del lugar.

El agresor fue identificado durante el traslado

Mientras conducía rumbo al hospital, José observó a un hombre de poco más de 20 años que caminaba por la zona con manchas de sangre en la ropa.

Detuvo su unidad y le preguntó directamente:

“¿Viste a la niña que estaba sentada ahí?”.

El hombre se mostró nervioso, no respondió y comenzó a correr. Sorprendido por su reacción, José regresó a su vehículo.

La menor, quien apenas podía hablar debido al estado de shock, confirmó con un movimiento de cabeza y alcanzó a decir: “Fue él”, al identificar al hombre que momentos antes la había agredido sexualmente.

La detención del presunto agresor

Sin pensarlo, José inició la persecución mientras solicitaba apoyo a las autoridades a través de su teléfono celular. El hombre logró refugiarse en una vulcanizadora cercana que se encontraba abierta, donde intentó ocultarse en un cuarto.

José se quedó resguardando el lugar desde el exterior, mientras la menor permanecía en el automóvil, gravemente herida.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes ingresaron al establecimiento y detuvieron al hombre, señalado como presunto agresor de la estudiante de secundaria.

La menor fue ingresada de urgencia al hospital, donde recibió atención médica por las lesiones en cuello y mano. Fue atacada cuando se dirigía a la secundaria General Número 23 Rufino Tamayo.

La oportuna intervención del conductor permitió no solo salvarle la vida, sino también ubicar y asegurar al presunto responsable.

“Cuando la vi pensé en mis hijas. No podía quedarme de brazos cruzados”, relató José, quien reconoció que aún no sabe de dónde sacó la fuerza para actuar.

