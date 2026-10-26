“Ganó el pueblo de Brasil”: Sheinbaum felicita a Lula por su triunfo electoral

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó este domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que venció al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, apuntó Sheinbaum en un mensaje vía redes sociales.

Con este resultado, las dos grandes economías de América Latina, México y Brasil, se quedan con gobiernos de izquierda.

“Hay que esperar la segunda vuelta”, dijo Sheinbaum tras los primeros resultados

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre, Sheinbaum descartó temor por un mayor aislamiento político de México en América Latina si el izquierdista Lula da Silva perdía la segunda vuelta presidencial frente al ultraderechista Bolsonaro.

Aquel día, Sheinbaum fue cuestionada sobre la primera vuelta de los comicios brasileños en los que Bolsonaro salió con una leve ventaja sobre Lula. No obstante, la mandataria mexicana evitó pronunciarse sobre los resultados en Brasil y pidió esperar a que concluya el proceso electoral.

Hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, señaló. Este domingo 25 de octubre, ese momento llegó con sus palabras en redes sociales.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la vuelta a su adversario en Brasil.

Con información de EFE