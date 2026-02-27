Conductor choca contra luminaria frente a Plaza Miguel; presumen estado de ebriedad

Chihuahua, Chih.– La noche de este viernes se registró un aparatoso accidente vial frente a Plaza Miguel, sobre la calle Club de Leones, en el acceso hacia la colonia Romanza.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre de entre 35 y 40 años de edad circulaba a bordo de una pickup Toyota Hilux blanca, modelo reciente, cuando perdió el control del volante presuntamente por exceso de velocidad y falta de pericia al conducir.

El vehículo terminó impactándose contra una luminaria ubicada en el camellón, la cual quedó severamente dañada y estuvo a punto de colapsar debido al fuerte golpe. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, únicamente cuantiosos daños materiales.

Testigos en el lugar señalaron que el conductor aparentemente se encontraba en estado de ebriedad al momento del accidente, situación que será determinada por las autoridades correspondientes.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio para asegurar el área, recabar información y elaborar el croquis para deslindar responsabilidades. La unidad fue retirada con apoyo de una grúa para restablecer la circulación en la zona

.