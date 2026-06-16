Condenan en EU a mexicano a 14 años de prisión por tráfico de casi 2 toneladas de cocaína

Un ciudadano mexicano, identificado como Jesús Rauda-Ávila, fue condenado en Estados Unidos a 14 años de prisión por participar en una red de narcotráfico responsable de introducir aproximadamente mil 900 kilogramos de cocaína al país, informó este martes el Departamento de Justicia.

Rauda-Ávil, de 46 años, formaba parte de una organización con base en México encabezada por Marisela Flores-Torruco, conocida como La Dama de Hierro, a quien se le vincula extraoficialmente con el cártel de Sinaloa.

Según la investigación, entre 2016 y octubre de 2017 Rauda-Ávila coordinó el traslado de recursos, conductores y vehículos desde el norte hacia el sur de México para concretar compras y recolección de cargamentos de cocaína que posteriormente eran enviados a Estados Unidos para su distribución.

Las autoridades señalaron que el acusado participó en al menos diez operaciones de adquisición de droga, cada una con volúmenes de entre 100 y 400 kilogramos.

Durante las pesquisas fueron asegurados distintos cargamentos, entre ellos uno de aproximadamente 971 kilogramos en abril de 2017 y otro de 500 kilogramos en mayo del mismo año, atribuidos casi en su totalidad a la estructura criminal.

Rauda-Ávila se declaró culpable del delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos. El Departamento de Justicia indicó que otros integrantes de la red también fueron sentenciados. Flores-Torruco recibió una condena de 16 años y ocho meses de prisión; Qiyun Chen, vinculado a operaciones de lavado de dinero, fue condenado a 10 años; mientras José Francisco Mendoza-Gómez recibió una pena similar por conspiración para importar cocaína.

La investigación fue realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), con apoyo de oficinas en Colombia, Panamá, México y Guatemala, además de otras agencias federales estadunidenses. Las autoridades señalaron que la detención y extradición del acusado desde México contó con asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia.

El caso fue integrado dentro de las acciones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfocado en perseguir organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico internacional de drogas.