Condenan comunicadores de más de 25 países agresión de Estados Unidos contra Cuba

La Habana. Manolo de los Santos imparte la conferencia magistral, con la que termina el V Coloquio Patria. Arma el rompecabezas, con sencillez y humildad, de la estrategia de comunicación de Fidel Castro. Lo escuchan, atentos, entre otros, el presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, la que fue bautizada como madre de Patria, Rosa Miriam Elizalde, altos dirigentes del Partido Comunista Cubano (PCC) y funcionarios del gobierno cubano.

En distintos momentos de su charla, De los Santos recalcó la ironía de estar hablando frente a la dirección de la Revolución cubana. Nacido en República Dominicana, a los 5 años de edad se trasladó al sur del barrio de Bronx, en Nueva York. Es director ejecutivo y portavoz de The People´s Forum y un organizador nato. Visita regularmente Cuba, donde es querido y respetado. Ha trabajado con Pastores por la Paz. Durante varios años vivió en la isla y fue un puente con los jóvenes estadunidenses que estudian medicina en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAN).

Estanislao Santos

A juzgar por el cálido abrazo que le propinó Díaz-Canel al terminar su conferencia, existe entre ambos una estrecha relación, que va más allá de lo personal. El primer secretario del partido comunista ha expresado en múltiples ocasiones, recordando al comandante Fidel Castro, el gran respeto que Cuba tiene por el pueblo estadunidense.

De manera que, coronar un evento tan relevante como Patria, al que el liderazgo de la nación caribeña dedicó tanto tiempo, con una conferencia magistral de un estadunidense sobre el líder histórico de la Revolución cubana, no es una casualidad, sino un mensaje lleno de significado. La Antilla quiere tener relaciones estrechas y cordiales con Estados Unidos, y De los Santos es uno de sus puentes nodales.

Más allá de su charla, La Jornada entrevistó a Manolo, para conocer su opinión sobre el momento actual que se vive en la relación binacional

-Manolo, ¿cómo se ve a Cuba en Estados Unidos?

-Creo que el pueblo norteamericano, en su mayoría, no tiene una opinión formada sobre Cuba. El entendimiento que tiene sobre este país, se está formando realmente ahora, a partir de las declaraciones de Donald Trump. Y la gente, no por simpatía con la ideología cubana o de la lucha contra el bloqueo, sino simplemente porque rechaza en general las políticas de Trump, también rechaza las amenazas de guerra que hace el presidente.

-Sin embargo, pareciera que hay mayor beligerancia de un sector de la comunidad cubana de Florida. ¿Es así?

-Yo creo que es una beligerancia diminuta, cuando uno toma en cuenta la escala que tiene una comunidad cubana americana dentro de Estados Unidos. Esas voces beligerantes son una minoría dentro de la comunidad cubana americana.

Estanislao Santos

-¿El acercamiento que hubo en la época de Obama está presente como referencia en la memoria histórica estadounidense?

-Creo que el pueblo norteamericano tiende a tener una memoria bastante corta. Parece que el proceso de normalización con Obama fue hace un siglo y no hace 10 años. Hay que rescatar esa historia, pero actualmente, no figura en el radar político de muchos norteamericanos.

-¿Ves algún peligro de que, a partir de lo sucedido con Washington en Irán, se intensifique la agresión hacia Cuba?

-Ese es el desafío que tiene el imperio norteamericano. Ninguna derrota, ni la de Vietnam, ni la de Irán ahora, son lo suficientes como para calmar la necesidad constante del imperio por subordinar al planeta. Creo que no solamente Cuba está en la lista. Hay una serie de escenarios mundiales en los que vemos un nivel de peligro inmenso, porque Estados Unidos va a querer de nuevo implantarse.

Patria

El proyecto Patria cuenta ya con una hermosa sede en La Habana. Apenas el pasado viernes se inauguró, con la presencia del presidente Díaz-Canel y del canciller Bruno Rodríguez. Durante tres días, los más altos dirigentes del Partido y el Estado cubanos estuvieron presentes en los trabajos del Coloquio. Una señal inequívoca de la importancia que le dan a este proyecto sobre la comunicación digital.

En mucho, el despliegue de la iniciativa es resultado del tesón y el trabajo de la doctora Rosa Miriam Elizalde, entre otras cosas más, colaboradora de La Jornada.

Estanislao Santos

Según ella, “el sueño, la inspiración de Patria, se la debemos al presidente. El primer Patria neonato surgió con el apoyo extraordinario de la cancillería, en particular del ministro Bruno Rodríguez. Un día, llegó el presidente y nos dijo: hay que hacer Patria todos los años. Tiene que mantenerse. Tenemos que crecer esto. Tiene que tener una casa. Y ahora, tenemos una casa que es la casa de todos”.

“El bellísimo nombre de Patria se lo debemos al periódico fundado por Martí. Hemos armado este proyecto desde la Trinidad Martiana. ¿Cuál era la Trinidad Martiana? La verdad, la justicia y la belleza.

“Patria -explica Rosa Miriam- tiene que ser una fiesta de pensamientos, una fiesta de la belleza, porque en la belleza está la emoción de nuestros pueblos. Tiene que ser una fiesta de la modernidad, como lo fue Martí en su tiempo. La izquierda no tiene por qué casarse con los feos, con los desaliñados.

Declaración final

El evento, dedicado al centenario de Fidel Castro, concluyó con un festival cultural, de grandes ligas. El gran poeta y etnólogo Miguel Barnet, de 86 años de edad, declamó su poema Patria: “No puedo esperar más/digo y vuelvo a repetir ahora/que cada día que pasa/quiero más a este viento debajo de las hojas”.

El Corona Ensamble, interpretó obras como El guayaboso de Guido López o Poema el Mar del mismo Barnet, con música de Beatriz Corona. El cuarteto de “Cuerdas del alma”, tocó Acrílicos en el espacio. Y, en un descuido, aparecieron las canciones Silvio Rodríguez, trovador de un país entero.

El número de asistentes al encuentro, en tiempos difíciles como los que corren, fue notable: 154 invitados internacionales y más de 3 mil participantes nacionales.

Estanislao Santos

Sus resolutivos estuvieron atravesados por el momento que vive esa nación caribeña. “En el 65 aniversario de la invasión por Playa Girón -dicen-, reafirmamos el carácter profundamente político, histórico y estratégico de este encuentro, que rinde homenaje a la primera gran derrota del imperialismo en América y a la vigencia de las ideas emancipadoras de la Revolución cubana”.

Después de tres días de análisis y debates, concluyeron que “la comunicación digital se ha consolidado como uno de los principales terrenos de disputa política, cultural, tecnológica y geopolítica del mundo contemporáneo, donde se dirimen no solo narrativas, sino también relaciones de poder, modelos de sociedad y proyectos civilizatorios”.

Estanislao Santos

Denunciaron la creciente concentración del poder informativo y tecnológico en un reducido número de corporaciones transnacionales que controlan infraestructuras críticas, flujos de datos, sistemas publicitarios, servicios en la nube, cadenas de valor de los semiconductores, plataformas digitales, algoritmos de recomendación y, de manera creciente, el desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial.

El V Coloquio Internacional Patria condenó, también, la política de agresión de Estados Unidos contra Cuba, expresada en el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, así como en la imposición de un cerco energético destinado a asfixiar el desarrollo del país y afectar directamente la vida cotidiana de su pueblo.

Estanislao Santos

Y concluyó: “Frente a esta política de presión, reafirmamos la legitimidad del pueblo cubano para defender su proyecto social. Exigimos el levantamiento inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales. Llamamos a la comunidad internacional a rechazar cualquier forma de guerra económica que utilice la energía y la comunicación como instrumentos de castigo colectivo”.