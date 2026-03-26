Condena Alma Portillo dispendio de políticos en bardas y espectaculares

Alma Portillo, diputada de Movimiento Ciudadano, condenó el dispendio de recursos que realizan políticos de diversos partidos mediante la pinta de bardas y la colocación de carteleras con evidente carácter electoral, y puso en duda el origen de los recursos utilizados para este fin, pues no existe transparencia sobre su financiamiento.

La legisladora lamentó que, incluso en momentos no electorales, los políticos de los partidos “de siempre” estén enfocados en la autopromoción en lugar de resolver los temas que a las y los chihuahuenses les importan.

En ese sentido, recordó que desde hace meses presentó una iniciativa para que el gobierno cree el Sistema Estatal de Cuidados, el cual contempla centros especializados para la atención de adultos mayores y personas con discapacidad, así como guarderías para niñas y niños.

El Sistema Estatal de Cuidados busca brindar atención especializada a personas con necesidad de cuidados, al mismo tiempo que se presenta como una alternativa para que sus familias puedan atender sus propios proyectos, dado que otorgar cuidados en casa es un trabajo no remunerado que limita a las personas cuidadoras para acceder a empleos retribuidos.

“Es por eso que necesitamos construir un Chihuahua nuevo, donde las prioridades estén colocadas en lo que realmente importa: las personas y sus derechos”, señaló.

Finalmente, la legisladora indicó que continuará en la lucha por la creación del Sistema Estatal de Cuidados, por lo que consideró importante evidenciar las prácticas de los políticos locales que obedecen únicamente a intereses electorales y se alejan de las necesidades reales de la población.