Concluye Policía Municipal “Operativo Cosecha Segura” con resultados positivos en zona rural

Se realizaron dos detenciones durante la cosecha gracias al Grupo de Operaciones Rurales

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), concluyó con el “Operativo Cosecha Segura” en 25 comunidades de la zona rural del municipio, mismas en las que un total de 26 elementos desplegados realizaron recorridos de vigilancia y se entrevistaron con encargados de ranchos y haciendas.

En total, el Grupo de Operaciones Rurales intervino en 41 nogaleras, con un total de 1047 visitas y 868 entrevistas, con un total de 63 revisiones a personas con actitud sospechosa, lo que dio como resultado dos detenidos por delito de robo de nuez.

Dicho operativo no solo se pretende evitar el registro de delitos como robo o faltas administrativas, sino mantener la vigilar y salvaguardar a los cientos de trabajadores que se aglomeran en estas comunidades por temporada durante la cosecha.