Concluye CEAVE talleres psicosociales en Guachochi

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado Zona Sur (CEAVE), a través de su oficina regional en Guachochi, concluyó con éxito la implementación de una serie de talleres psicosociales dirigidos a víctimas de diversos delitos que acompaña la CEAVE en la región.

Las jornadas se dividieron en dos talleres focales, el primero diseñado para identificar dinámicas de riesgo, ofrecer estrategias de prevención y reforzar herramientas emocionales a quienes son víctimas de delitos en el entorno doméstico.

El segundo taller estuvo orientado a la recuperación emocional y la restitución de derechos en casos de delitos sexuales, garantizando un espacio seguro de atención jurídica y psicológica.

Para la CEAVE, es una prioridad mantener una atención cercana, humana y de puertas abiertas, acortando la distancia entre la institución y las comunidades.

Por ello, estas actividades se desarrollan bajo un estricto enfoque de pertinencia cultural, reconociendo y respetando los usos, costumbres y cosmovisión de las personas usuarias.

Con ello se permite generar un ambiente de confianza y empatía indispensable para que las y los asistentes se sientan seguros durante su proceso de sanación y exigencia de justicia.

Los talleres psicosociales forman parte de las estrategias permanentes para acercar servicios con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos a las regiones serranas del estado, garantizando que ninguna persona atraviese por procesos de revictimización y cuente con el respaldo institucional necesario.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas reafirma su compromiso de ofrecer un trato humano, cercano y diferenciado, promoviendo que las víctimas cuenten con las herramientas necesarias para su recuperación emocional y la reconstrucción de su proyecto de vida.