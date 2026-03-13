Conagua sin resolver tarifa eléctrica agrícola, “¿qué están esperando para correr a Román Alcántar?”: Valenciano

El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García señaló que la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha cumplido con el compromiso de revisar las solicitudes de 6 mil productores agrícolas que buscan entrar al Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica de uso agrícola (PEUA), a más de dos meses de haberse comprometido a desahogar los trámites pendientes.

“Yo desde aquí le haría un llamado a Román Alcántar y a Conagua para que atiendan lo que tienen que atender, ¿por qué? Porque hoy estamos en manos de Conagua y de Sader para que nuestros agricultores obtengan la tarifa eléctrica agrícola.”

Recordó que a finales de noviembre, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué visitó la entidad e hizo un ofrecimiento para resolver el problema de la tarifa eléctrica agrícola y prorrogaron hasta el 28 de abril la fecha límite para presentar su registro al PEUA, así como el ofrecer una tarifa más baja en tanto se desahogan los trámites.

Como parte de dicho ofrecimiento, Conagua se comprometió a contratar a 50 trabajadores más para revisar y responder a cada uno de los 18 mil trámites que están pendientes, sin embargo, a la fecha no se ha resuelto ninguna solicitud y el 01 de mayo se aplicará la tarifa normal a quienes no estén dentro del PEUA.

El edil destacó que las solicitudes pendientes de responder en Chihuahua representan el 30 por ciento de la problemática a nivel nacional y que, en el momento en que comience a percibirse la tarifa normal, varios productores agrícolas posiblemente optarán por dejar de cosechar.

“Estamos viernes 13 de marzo, al día de hoy no nos han dado un chingado mendigo trámite de tarifa agrícola de agricultores resuelto. Yo no sé qué están esperando para correr a Román Alcántaro a quién le van a echar la culpa o si es de Sader”.

Asimismo, dijo que el propio secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada convivió con Julio Berdegué quien sigue sosteniendo que es un tema que se tiene que resolver por las oficinas que están en Chihuahua: “al día de hoy, estos cabrones todavía no se pueden juntar, Sader, Conagua y CFE se echan la culpa cuando falta uno para que no se resuelva lo otro.

Agregó que el sector agrícola se encuentra molesto por el incumplimiento de los compromisos hechos por la Federación y que entre ellos ya analizan la posibilidad de volver a tomar carreteras y puentes: “hoy los agricultores otra vez sienten que dos meses después, dos meses y medio después les han visto la cara y esto no se vale. Si aquí alguien tiene que pagar que pague, porque es una mentada de madre”.