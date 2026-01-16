Con Ley Maduro que impulsan Morena y la 4T, estamos en regresión a 1970: GPPAN

Ante la reforma político-electoral que alista el gobierno de Claudia Sheinbaum, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de Chihuahua, Alfredo Chávez, resaltó que la ya conocida en el ámbito nacional como la “Ley Maduro”, lo que pretenden Morena y el régimen de la 4T es una recesión electoral a 1970.

“Morena quiere impulsar la Ley Maduro. ¿En qué consiste esto? Prácticamente en borrar a las autoridades electorales, quitar a los ciudadanos de las autoridades electorales, de contar los votos, de que los ciudadanos estén empoderados en sus organismos electorales para que sean ellos los que organicen las elecciones. Hoy pareciera que estamos en esta regresión hacia 1970 donde quiere el gobierno organizar las elecciones”, declaró Chávez Madrid.

El coordinador legislativo de Acción Nacional añadió que a pesar de haber participado en los foros de consulta que organizó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, “todo parece indicar que nos va a ser un madruguete legislativo, vienen por todo, vienen por las mayorías en el Congreso, lo que no les dan en las urnas. Ellos sacaron más del 50 % de la votación nacional. Pero eso no les da la mayoría calificada que hoy tienen. Eso es una mentira. El pueblo de México no les dio la mayoría calificada porque se hicieron transferencia de votos”.

“Aquí lo preocupante es que el último reducto democrático son los organismos estatales electorales, los OPLES, y también la ciudadanización de los organismos electorales, ya van por eso. Y el otra tema es la mayoría parlamentaria que quieren conquistar en la mesa, no en las urnas. A esto va a llevar la reforma electoral. Estamos en espera de que se presente el documento. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que se va a hacer una propuesta que nos va a gustar a todos. Yo discrepo, esta es la primera reforma electoral desde los años 70 que nace desde el gobierno, que no fue construida con los partidos políticos, que no fue de un proceso de deliberación, que no fue un proceso de acercamiento con la autoridad electoral. Es una reforma que es una contrarreforma democrática”, resaltó Alfredo Chávez.