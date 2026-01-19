Con investigación de UIP Municipal, ejecutan orden de aprehensión a probable autor de 7 asaltos a locales comerciales

Gracias al trabajo de investigación de campo y gabinete de agentes de los grupos de Inteligencia de la Policía Municipal, se identificó y se logró ejecutar una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado contra el probable responsable de varios robos con violencia a establecimientos comerciales.

El detenido es Héctor Manuel R. B., de 46 años, a quien se le relaciona con 7 asaltos, 5 de ellos a tiendas OXXO, un robo a la tienda C-Klass y uno más a una gasolinera de Petro 7 ubicada en calle 14 y Teófilo Borunda, sitios donde se logró establecer su identidad en base a la labor minuciosa de analistas de la Plataforma Escudo Chihuahua.

Es importante mencionar que al probable responsable se le investigaba por parte de agentes municipales de la Unidad de Investigación Policial, UIP, desde el pasado mes de mayo de 2025 en que se le relacionó con el asalto a la gasolinera y fue hasta este fin de semana que se aplicó la orden de aprehensión amparada bajo la causa penal 3635/2025.