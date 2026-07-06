Con gol de último minuto de Merino, España elimina a Portugal y avanza a Cuartos de Final del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se despidió de las Copas del Mundo este lunes tras la derrota de Portugal ante España en Dallas que mandó a los ibéricos a los Cuartos de Final del Mundial 2026 (0-1).

La primera mitad del juego de Octavos de Final en la casa de los Cowboys fue cerrada y tuvo dos héroes: Diogo Costa y Unai Simón, claves para mantener el cero.

El guardameta español contuvo con solvencia dos remates de Cristiano Ronaldo.

En el ocaso, fue España el que se salvó con un obús de Nuno Mendes que reventó el larguero tras desvío de Porro.

La segunda parte prometía un auténtico agarrón, con dos equipos buscando el gol que los acercara a la siguiente fase.

Al 55′ las Quinas sufrieron una sensible baja, toda vez que Nuno Mendes, quien había prácticamente a Yamal, dejó su lugar por lesión a Semedo.

Portugal apostaba a la contra, mientras que la Furia intentaba un modo ‘Tiki-taka’ que su rival obstaculizaba.

El reloj agonizaba y con ello el drama, en lo que podía ser eñ último juego de CR7 en las Copas del Mundo.

El 0-0 parecía firmado en tiempo regular, pero justo al 90′ +1, Mikel Merino firmó la victoria española con una definición de zurda tras una jugada armada por él y el pase preciso de Ferran Torres.

Fue un amargo adiós para Cristiano Ronaldo, a quien nunca se le hizo ganar un Mundial en su laureada carrera.

De paso, los de Luis de la Fuente cobraron revancha ante los de Roberto Martínez tras perder el título de la Nations League en penaltis el año pasado.