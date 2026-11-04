Con drones y ejemplares caninos realizan rastreo en el municipio de Ocampo

En seguimiento a distintas carpetas de investigación de personas desaparecidas, la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda, llevó a cabo un rastreo en la localidad Puerto de León, municipio de Ocampo.

En el operativo participaron, Agentes del Ministerio Público, peritos en antropología y criminalística de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Estatal de Investigación de los destacamentos ubicados en Las Estrellas, municipio de Ocampo, así como de los municipios de Uruachi y Moris.

Los trabajos se llevaron a cabo desde temprana hora de ayer martes, con apoyo de drones y ejemplares caninos, para recorrer de manera terrestre y aérea una superficie de aproximadamente 6 mil metros a la redonda.

La Fiscalía General del Estado trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, a fin de brindar tranquilidad y certeza a sus familias.