Con Cuba bajo presión, la dinastía Castro está resurgiendo

Cuando el presidente cubano Miguel Díaz-Canel reconoció este mes que su gobierno estaba manteniendo conversaciones secretas con la administración Trump, reveló que la persona que dirigía las negociaciones era el “líder histórico de la revolución”.

Ese título honorífico está reservado para Raúl Castro, de 94 años, quien sucedió a su hermano Fidel Castro como presidente de Cuba entre 2008 y 2018, antes de retirarse de la vida pública para proyectar una imagen de transición civil bajo el mandato del Sr. Díaz-Canel.

Pero con Cuba al borde del colapso económico debido al bloqueo petrolero estadounidense y sumida en una crisis humanitaria cada vez más grave, otros miembros de la familia Castro han salido a la luz.

Información de The New York Times