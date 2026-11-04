Con críticas a Trump y Vance, Abdul El-Sayed celebra su histórica elección al Senado de EU

Abdul El-Sayed derrotó al republicano Mike Rogers en la contienda por el Senado de Michigan.

El demócrata musulman, Abdul El-Sayed, arremetió contra el presidente Donald Trump y el vicepresidente JD Vance tras su victoria en la contienda por el Senado estadunidense en Michigan.

Hijo de migrantes egipcios, El-Sayed está a punto de hacer historia como el primer musulmán elegido para el Senado de los Estados Unidos. En su discurso de victoria este miércoles, dirigiéndose a sus seguidores, destacó la ironía de que Vance tuviera que tomarle juramento en enero.

Al usar la palabra árabe para “mi amor”, El-Sayed les dijo a sus seguidores: “JD, habibi, hay una deliciosa ironía en el hecho de que estés constitucionalmente obligado a tomarme juramento en enero”.

Luego le dirigió un mensaje contundente a Trump: “Donald, sé que tienes problemas con mi nombre, así que después de que JD me tome juramento en enero, puedes seguir llamándome Senador”.

Los demócratas ganaron el control del Congreso de Estados Unidos, en un rechazo generalizado a Trump y el Partido Republicano, y que se adentró mucho en territorio tradicional republicano.