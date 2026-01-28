Con 13 mil 110 mdd en traspasos, el futbol batió otro récord en 2025: FIFA

París. El mercado mundial de transferencias en el futbol marcó en 2025 un nuevo récord de gasto, con un monto de 13 mil 110 millones de dólares, según un informe publicado este miércoles por la FIFA.

“Por primera vez en la historia, el gasto de los clubes en traspasos superó la barrera de los 10 mil millones de dólares y estableció un nuevo récord con un total de 13 mil 110 millones”, destacó la instancia en un comunicado, con base en su informe anual Global Transfer Market.

Se trata de una cifra “50 por ciento por encima del gasto de 2024 y 35.6 por ciento superior al récord anterior, establecido en 2023”, agregó.

Tras la baja que registró el mercado de pases en 2024, el año pasado también se batió el récord absoluto de transferencias internacionales, con un total de 86 mil 158 traspasos.

“En el futbol profesional masculino, los clubes ingleses fueron de nuevo tanto los que más gastaron como los que más recibieron en concepto de costes de traspaso, con un desembolso de 3 mil 820 millones de dólares en contrataciones y unos ingresos de mil 770 millones por ventas o cesiones”, destacó la FIFA.

Tres clubes de la Premier League (Manchester City, Liverpool y Chelsea) fueron los que más gastaron en 2025 y 11 equipos ingleses están en el Top 20 que más invirtieron en Europa, lo que vuelve a demostrar el poderío económico del campeonato inglés.

“En cuanto al número total de transferencias, los clubes brasileños encabezaron la lista al fichar a mil 190 jugadores y vender o ceder a otros mil 5”, añadió la instancia.

Pese a no poder compararse con las cifras faraónicas que mueve el futbol masculino, la FIFA destaca también el progreso del balompié femenino, que en 2025 movió un total de 28.6 millones de dólares, 80 por ciento más que en 2024.

El número de traspasos internacionales de jugadoras creció 6.3 por ciento, para un total de 2 mil 440.