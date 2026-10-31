Catean vivienda en la colonia San Jorge por investigación de homicidio

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, en coordinación con personal de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Grupo de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, realizaron una diligencia de cateo en un domicilio de la colonia San Jorge, en la ciudad de Chihuahua.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en el número 3602 de la calle Héroes de Pinos Altos, como parte de las investigaciones relacionadas con delitos de homicidio. Durante la intervención, las autoridades lograron asegurar varios vehículos y diversos objetos considerados de interés para el esclarecimiento de hechos violentos registrados en la capital.

Hasta el momento, las corporaciones participantes no han dado a conocer mayores detalles sobre los resultados del cateo, ni han confirmado si hubo personas detenidas o el aseguramiento de drogas u otros elementos. Se espera que la Fiscalía proporcione información adicional conforme avancen las investigaciones.