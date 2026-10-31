Formula FDZC imputación a detenido por robo de vehículo, daños, lesiones, e intento de homicidio

•⁠ ⁠Fue capturado tras una persecución, en la colonia Francisco R. Almada

La Fiscalía de Distrito Zona Centro formuló imputación en contra de Iván Ulises J. B., por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, robo de vehículo con violencia, daños, lesiones, y homicidio en grado de tentativa.

En la audiencia inicial, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 3205/2026, decretó legal la detención de imputado, y, a solicitud del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo de Vehículos, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

El imputado Iván Ulises J. B., fue capturado el pasado martes, tras una persecución, que culminó en la calle Patria Nueva y R. Almada, de la colonia Francisco R. Almada, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado, a bordo de una grúa con reporte de robo interpuesto el mismo martes, chocó cinco vehículos, atropelló a una persona, lesionó a otras dos, y se impactó contra un poste de cemento.

Además, durante la huida, incendió un vehículo y una bomba expendedora de gasolina, se retiró del lugar, y cometió el robo con violencia de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tracker, de color Arena, lesionando a su conductora.

Cabe señalar que el examen toxicológico que se le practicó, dio resultado positivo al consumo de metanfetamina y anfetamina.

El Juez de Control, fijó la audiencia de vinculación o no a proceso, para el próximo miércoles 4 de noviembre.

Gracias a los operativos y acciones de vigilancia, se combate el robo de vehículos y se logra la captura de personas involucradas, además, se logra reintegrar el patrimonio a los ciudadanos afectados.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).