Visitan más de mil 900 estudiantes la Felich 2026 desde ocho municipios

La Secretaría de Cultura ha recibido a más de mil 900 niñas, niños y jóvenes de ocho municipios durante la Feria del Libro Chihuahua (Felich) 2026, con el propósito de acercarlos a la lectura y a la oferta cultural.

Las visitas incluyen recorridos solicitados por escuelas de primaria, secundaria y preparatoria, así como actividades del Encuentro de Mediadores de Lectura, que forma parte de la programación de la feria.

La iniciativa se realiza en coordinación con los planteles interesados para fomentar la lectura y acercar a las nuevas generaciones a la cultura, las artes y las ciencias.

En total, participan estudiantes de 18 planteles educativos de Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Bachíniva, Bocoyna, Hidalgo del Parral, Juárez, Saucillo y Delicias.

Durante su visita, las y los estudiantes pueden disfrutar de talleres y conferencias, además de conocer la oferta de más de 60 casas editoriales.

La Secretaría de Cultura invita a la ciudadanía a visitar la Felich durante su último fin de semana, en el Complejo Cultural Los Laureles, en la ciudad de Chihuahua, de 9:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

La programación completa está disponible en www.culturachihuahua.com/felich.