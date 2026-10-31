Hombre resulta lesionado con arma blanca tras riña en la entrada de Plaza del Mariachi

Un hombre resultó lesionado con un arma blanca en el pecho, luego de ser agredido por otro sujeto en la entrada de Plaza del Mariachi, ubicada en el cruce de las calles Aldama y 13, en el centro de la ciudad.

De acuerdo con los primeros informes, ambos involucrados, quienes se desempeñan como franeleros en la zona, habrían sostenido una riña desde el día anterior. Sin embargo, este día el presunto agresor regresó al lugar y atacó a su rival con un arma blanca, provocándole una herida en el pecho.

Al sitio acudieron paramédicos de la unidad URGE, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital. Elementos de la Policía Municipal, así como agentes ministeriales y estatales, también arribaron para tomar nota de lo ocurrido e iniciar las investigaciones correspondientes.