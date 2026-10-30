Avanza JMAS Chihuahua con trabajos de reubicación en conducción de El Sauz

– _Las labores corresponden a la construcción de la gaza de incorporación en Teófilo Borunda y periférico de la Juventud_

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua inició este viernes, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas del Municipio, los trabajos en la conducción de El Sauz, a la altura del periférico de la Juventud y Ortiz Mena.

Lo anterior, como parte de las adecuaciones requeridas para continuar con la construcción de la gaza de incorporación de la avenida Teófilo Borunda.

El director ejecutivo de la JMAS Chihuahua, Alan Falomir, informó que se tiene previsto concluir las labores esta noche, en los tres tramos donde actualmente se interviene, para posteriormente reabrir el acueducto e iniciar el llenado gradual de la red hidráulica.

Explicó que aunque durante la mañana de este viernes se mantuvo el suministro y los tinacos de las viviendas cuentan con agua, las redes de distribución se encuentran vacías, por lo que recuperar sus niveles habituales de operación podría tomar algunas horas.

Ante esta situación, Falomir hizo un llamado a la ciudadanía a cuidar el recurso hídrico y hacer un uso responsable del mismo durante este día y mañana sábado, mientras se normaliza el servicio.

Destacó la importancia de estos trabajos para continuar con la modernización de la infraestructura hidráulica de la ciudad, y contribuir a mejorar el servicio de agua potable que la JMAS Chihuahua brinda a las familias chihuahuenses.