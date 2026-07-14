¿Cómo en el tiro con arco el viento cambia el punto de mira?

En el tiro con arco, el viento cambia el punto de mira porque la flecha no viaja como una línea perfecta hacia el centro. En arco recurvo olímpico, la distancia es de 70 metros, el blanco mide 122 centímetros y el anillo de 10 puntos tiene solo 12,2 centímetros de diámetro. Una ráfaga lateral pequeña puede desplazar la flecha varios centímetros, suficiente para convertir un 10 en un 9 o un 8. Por eso el arquero no apunta siempre exactamente al centro, sino al lugar desde donde el viento empujará la flecha hacia el centro real. Si seguís el tiro con arco y sabés que el viento puede mover completamente la flecha, iniciar sesión en 1xBet Uruguay permite acceder rápido antes de rondas decisivas.

La corrección depende de la fuerza, la dirección y la estabilidad del viento. Si el viento llega desde la derecha, el arquero puede apuntar ligeramente a la derecha para que la flecha sea empujada hacia el centro durante el vuelo. Si el viento cambia entre 2 tiros, la corrección anterior puede volverse incorrecta en cuestión de segundos. En una clasificación de 72 flechas, esa lectura puede separar a un tirador sólido de otro que pierde 15 o 20 puntos por no ajustar a tiempo. Para quienes analizan distancia, postura y condiciones exteriores, iniciar sesión en sitio 1xBet Uruguay facilita entrar a la plataforma durante la competición.

Qué hace el viento durante el vuelo de la flecha

La flecha pasa alrededor de 1 segundo en el aire, según potencia del arco, técnica y tipo de material. Durante ese tiempo, una corriente lateral actúa sobre el tubo, las plumas y la trayectoria completa. El problema no es solo que el viento empuje, sino que puede ser más fuerte a mitad de recorrido que en la línea de tiro. Por eso los arqueros miran banderas, árboles, mangas de viento, polvo y hasta el comportamiento de flechas anteriores. Si seguís el tiro con arco y entendés que cada detalle del viento cambia el resultado, promociones activas de 1xBet permiten explorar mercados con ventajas adicionales.

Los datos que explican la corrección del punto de mira son:

70 metros de distancia en arco recurvo olímpico.

Blanco de 122 centímetros de diámetro.

Anillo central de 10 puntos con 12,2 centímetros.

Clasificación habitual de 72 flechas.

Series de 6 flechas en muchas fases de clasificación.

Viento lateral capaz de mover la flecha varios centímetros.

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