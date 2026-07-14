Prevén más lluvias durante la tarde y noche en Chihuahua capital; máxima será de 28°C

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente templado a cálido, siendo frío con bancos de niebla en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

⚠️⛈️⚡️En entidades del noroeste, norte y occidente de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias fuertes a muy fuertes y #Rachas de #Viento durante las próximas tres horas. 🤓Más información en las imágenes👇 pic.twitter.com/bKAFyAw8BV — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 14, 2026

Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, lluvias muy fuertes en Chihuahua (centro, sur y suroeste), Coahuila (norte) y Durango (noroeste), las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de originar encharcamientos, inundaciones y deslaves; así como incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Coahuila y Nuevo León; así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Durango y Aguascalientes.