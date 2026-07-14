Instala TSJ kioscos 24hrs para trámites y pagos

La Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, encabezó la puesta en marcha de los nuevos Kioscos Interactivos SIDDE (Sistema de Depósitos Electrónicos), una herramienta que moderniza la atención y facilita la realización de trámites judiciales de forma rápida y accesible, con servicio 24/7.

Acompañada por la Presidenta del Órgano de Administración Judicial, Karla Esmeralda Reyes Orozco; el Presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, Francisco Javier Acosta Molina; los comisionados Luisa Márquez Picard y Eduardo Gómez Zacarías; y la titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, Georgina Sánchez Oceguera, se llevó a cabo la primera operación, con lo que inició formalmente su funcionamiento.

En su intervención, la titular del Fondo Auxiliar explicó que estos módulos de autoservicio permiten a la ciudadanía realizar pagos y gestionar certificados relacionados con pensiones alimenticias, fianzas, consignaciones, reparación del daño y garantía económica, sin necesidad de acudir a ventanillas ni sujetarse a horarios, ya que operan las 24 horas, los 365 días del año.

No obstante, subrayó que el sistema reduce tiempos de espera y optimiza la atención al público; asimismo, destacó que la atención personalizada continuará brindándose con normalidad en ventanilla, como parte de una atención cercana a las y los usuarios.

Por su parte, la Magistrada Presidenta destacó que esta innovación fortalece una justicia más cercana y eficiente, al facilitar trámites sensibles para las familias y usuarios en cualquier momento.

“Hoy presentamos una herramienta que refleja una convicción que ha guiado esta administración desde el primer día: la justicia debe ser cercana, accesible y útil para las personas.

Cada trámite que logramos simplificar representa tiempo, esfuerzo y recursos que las personas pueden destinar a sus familias, a su trabajo y a sus proyectos de vida. Por ello, la evolución de la justicia también se construye a través de la innovación. Se construye cuando aprovechamos la tecnología para facilitar la vida de las personas, cuando modernizamos nuestros procesos y cuando colocamos a la ciudadanía en el centro de cada decisión”, expresó.

Herrera Sandoval añadió que “los Kioscos Interactivos SIDDE son una muestra más de nuestro compromiso con la justicia cercana. Se convierten en una herramienta práctica, eficiente y orientada al servicio”.

Cabe mencionar que, en su primera etapa, dichos módulos estarán ubicados en la planta baja de la Torre Norte de la Ciudad Judicial, en Av. Melchor Ocampo No. 119, y aceptarán pagos con tarjeta, brindando comprobantes oficiales de manera inmediata y registrando cada operación en tiempo real.

En una etapa posterior, se instalarán los Kioscos SIDDE en los distritos Bravos, Abraham González, Hidalgo y Benito Juárez, hasta alcanzar la cobertura de los 14 distritos judiciales en el estado.

El Poder Judicial del Estado de Chihuahua avanza en la modernización de sus servicios, priorizando la accesibilidad, la eficiencia y el bienestar de la ciudadanía.

*¿Cómo funciona?*

-Es necesario tramitar tu referencia única, proporcionada por tu juzgado.

-Ingresa tu número en el Kiosco SIDDE.

-Define la cantidad del depósito (parcial o total).

-Recibirás tu comprobante vía correo electrónico o mensaje.

-Y listo, habrás cubierto tu trámite.