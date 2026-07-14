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Vuelca conductora tras fuerte choque con camioneta de empresa en la prolongación Teófilo Borunda

Una mujer de aproximadamente 45 años de edad resultó lesionada luego de protagonizar un aparatoso accidente vial sobre la prolongación Teófilo Borunda, a la altura de la entrada al Reliz.

De acuerdo con información recabada en el lugar, la mujer circulaba a bordo de un Nissan Versa color azul cuando, al llegar al primer retorno, fue impactada por una camioneta tipo estaquitas perteneciente a la empresa COREP, cuyo conductor presuntamente no respetó el alto correspondiente e ingresó al retorno a exceso de velocidad.

Tras el impacto, el automóvil Versa volcó y terminó proyectado contra una barra de contención, dejando atrapada a la conductora en el interior de la unidad.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio y realizaron maniobras para enderezar el vehículo y facilitar el rescate de la mujer, quien posteriormente fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital para recibir atención médica.

El percance generó un fuerte congestionamiento vehicular mientras agentes de Vialidad efectuaban el peritaje para deslindar responsabilidades y restablecer la circulación.

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