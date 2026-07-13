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Unión Ganadera anuncia la Cabalgata Expogan 2026 para el 22 de octubre

La Unión Ganadera Regional de Chihuahua anunció la realización de la tradicional Cabalgata Expogan 2026, la cual se llevará a cabo el próximo 22 de octubre como parte de las actividades previas a la máxima fiesta ganadera del estado.

El recorrido reunirá a cientos de jinetes provenientes de distintos municipios de Chihuahua, quienes participarán en este evento que año con año busca fortalecer las tradiciones del sector ganadero y promover la convivencia entre productores, familias y aficionados a la charrería y la equitación.

Los organizadores informaron que en las próximas semanas darán a conocer la ruta oficial, horarios y detalles logísticos de la cabalgata, además de las actividades que integrarán la Expohgan 2026, uno de los eventos más representativos del estado.

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