Maru Campos designa a Jesús Salvador Carrillo Castillo como secretario de Desarrollo Humano y Bien Común

La gobernadora Maru Campos designó a Jesús Salvador Carrillo Castillo como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

La mandataria estatal exhortó al ahora secretario a dar continuidad a los proyectos estratégicos de la dependencia y a mantener una gestión cercana a la ciudadanía, con especial atención en las personas y familias que más lo necesitan.

Carrillo Castillo cuenta con una sólida trayectoria académica y profesional en el servicio público, la investigación económica y el diseño de políticas públicas.

Es ingeniero mecánico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua y maestro y doctor en Economía por El Colegio de México, en el que también se desempeñó como docente e investigador.

Hasta antes de este nombramiento ocupó el cargo de subsecretario Técnico y de Seguimiento de la Oficina de la Gubernatura, donde fue responsable de coordinar y supervisar el cumplimiento de los acuerdos, programas y compromisos estratégicos de la administración estatal.

A lo largo de su trayectoria ha participado en el análisis, diseño e implementación de políticas públicas en materia de desarrollo económico y sostenibilidad. Formó parte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), mismo en que encabezó investigaciones relacionadas con energía, mercado laboral, comercio internacional y sostenibilidad.

Además, como colaborador en la Comisión Nacional de Hidrocarburos participó en la elaboración de metodologías de análisis económico, así como en la evaluación de planes y presupuestos vinculados al sector energético nacional.

Entre 2020 y 2021 fue becario de Fox International Fellowship de la Universidad de Yale y desarrolló investigaciones sobre la reforma energética y el mercado de combustibles en México. También ha sido articulista y formado parte de diversos espacios especializados de análisis económico, político y de políticas públicas.

Al asumir esta nueva responsabilidad, Carrillo Castillo refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con las distintas dependencias gubernamentales para fortalecer los programas de apoyo social, inclusión, atención a grupos prioritarios y desarrollo comunitario en todas las regiones de la entidad.