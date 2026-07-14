Con inversión de casi 30 mil pesos, renuevan bancas del Centro Histórico para mejorar seguridad y reducir mantenimiento

Con una inversión cercana a los 30 mil pesos, la Dirección de Mantenimiento Urbano del Gobierno Municipal inició la remodelación de alrededor de 30 bancas ubicadas en el Centro Histórico y en el Paseo Victoria, con el objetivo de ofrecer mobiliario urbano más seguro, resistente y de menor costo de mantenimiento.

Buscan mobiliario más duradero y seguro

El director de Mantenimiento Urbano, Christian Medellín Ruiz, explicó que las antiguas bancas con elementos de madera presentaban un constante deterioro debido al vandalismo y a las condiciones climáticas, lo que incluso generaba astillas que podían representar un riesgo para quienes las utilizaban.

Señaló que, por instrucciones del alcalde Marco Bonilla, se diseñó un nuevo modelo de banca que ofrece mayor durabilidad y reduce las afectaciones ocasionadas por el sol, la lluvia y el desgaste natural.

“Implementamos una banca mucho más segura, que perdure más en el tiempo y que brinde certeza a los ciudadanos al utilizarla, evitando problemas derivados del deterioro de la madera”, expresó.

Menor mantenimiento y ahorro para el Municipio

Medellín Ruiz indicó que la renovación permitirá homologar el mobiliario urbano del primer cuadro de la ciudad, además de disminuir los gastos en pintura y mantenimiento periódico.

Explicó que la madera es un material que se deteriora con facilidad, por lo que el nuevo diseño facilitará la conservación de los espacios públicos y prolongará la vida útil de las bancas.

Inversión de mil pesos por banca

El funcionario informó que cada banca representa una inversión inferior a los mil pesos, considerando materiales como arena, cemento y la base estructural necesaria para su rehabilitación.