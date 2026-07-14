Identifican a mujer asesinada anoche en la zona oriente; presunto feminicida fue detenido

Una mujer que fue privada de la vida la noche del domingo en el fraccionamiento Jardines de San Agustín, al oriente de la ciudad de Chihuahua, fue identificada como Erika Torres Blanco, de 37 años de edad.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos ocurrieron sobre la calle Circuito Sol de Ross, a la altura de un parque. Al arribar al lugar, elementos policiacos localizaron a un hombre que portaba un cuchillo de cocina con el mango blanco y manchas de sangre, por lo que fue asegurado de inmediato.

A unos metros se encontraba la víctima, quien vestía una playera roja y presentaba abundante sangrado provocado por lesiones con arma blanca. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Las primeras indagatorias indican que Erika sufrió cinco heridas en el abdomen y una más en la espalda, lesiones que le ocasionaron la muerte.

En el lugar fue detenido por la Policía Municipal, Miguel Ángel R. M, de 35 años, quien fue informado de su detención por el delito de feminicidio y de los derechos que le asisten. Posteriormente fue trasladado a la comandancia Zona Sur para su registro y quedó a disposición de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, instancia que continuará con las investigaciones.

Las autoridades también informaron que el detenido presentaba una herida cortante en uno de sus antebrazos, situación que quedó asentada en el reporte correspondiente.