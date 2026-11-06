Comisión de Diputados avala en lo particular Presupuesto de Egresos 2027; incluye recorte al INE

Continuación de la comisión de presupuesto, donde se discute en lo particular el presupuesto de 2027. Foto: German Canseco

Ciudad de México. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó este viernes en lo particular el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, en el cual incluyó tres reservas para aplicar un nuevo recorte de mil millones de pesos (mdp) a los fondos del Instituto Nacional Electoral (INE), los cuales se destinarán a rubros como la atención a la primera infancia, los derechos de las mujeres y el turismo.

De igual forma, se avaló otra observación para que los diversos organismos del Poder Judicial puedan recibir su presupuesto por separado, de tal forma que no lo concentre en un primer momento el Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Tras un debate que duró poco menos de cuatro horas, la Comisión avaló el documento enviado por el Ejecutivo –con los cambios ya señalados–, por 30 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 13 en contra, de PAN, PRI y MC, y lo remitió a la Mesa Directiva para su discusión en el pleno a partir del lunes próximo

En la parte final de la sesión, el diputado petista Jorge Armando Ortiz Rodríguez subió a tribuna para presentar una reserva cuyo propósito es hacer un nuevo ajuste a los recursos con los que contará el INE, que ayer fue fijado en 37 mil 274 mdp, para que quede finalmente en 36 mil 656 mdp.

De acuerdo con la propuesta del legislador, de la bolsa del INE se reasignarían 618 millones 17 mil 896 pesos para el programa U312, “Expansión de la Educación inicial”, para “garantizar el acceso pleno a los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en sus diferentes etapas de desarrollo”.

En defensa de la reserva, la morenista Andrea Navarro apuntó que con dicha reasignación “no se castiga” al INE, sino que se aportan más recursos a la formación de los niños y niñas más pequeños, de tal forma que el mencionado programa U312 pasará de 866.5 mdp a mil 484.5 mdp, lo que significa un aumento de 71 por ciento en 2027.

En sentido opuesto, la panista Noemí Luna señaló de forma sarcástica que, si MC había tenido una actitud “migajera” por votar a favor del PPEF 2027 luego de obtener 6 mil 500 mdp para atender la crisis hídrica en Jalisco, el PT lo había superado por 618 mdp, los cuales –aseguró— se destinarían a los Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) supuestamente gestionados por ese aliado de Morena.

El también blanquiazul Héctor Saúl Téllez se sumó a dichos señalamientos al afirmar que los Cendi “son la caja chica que usa el PT y su presidente (Alberto Anaya) para enriquecerse los bolsillos. Es la caja chica corrupta y electoral del PT”.

German Canseco

Reasignaciones a mujeres y turismo, y nueva administración de fondos para el Poder Judicial

Luego de que se aprobara la mencionada reserva, subió inmediatamente a tribuna la morenista Merilyn Gómez Pozos, quien presentó tres observaciones más, dos de las cuales implican otro recorte al INE: uno de 361 millones 982 mil para el programa S319, “Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres”.

Por otra parte, propuso hacer un reajuste de 20 mdp a la bolsa del organismo electoral, para destinarlo al Ramo 21, Turismo, específicamente al programa F025, “Fomento y promoción de destinos turísticos”.

Una reserva más presentada por la legisladora jalisciense implica modificar la estructura del Anexo 1, en el Ramo 03 correspondiente al Poder Judicial, “para incorporar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Órgano de Administración Judicial”.

El objetivo, según el texto de la reserva, es que “los recursos asignados no sean integrados como actividad institucional, sino como unidades responsables” cada una de forma desagregada, en vez de que los concentre el OAJ, quien después se encarga de distribuirlos.

De esta manera, los fondos destinados al Poder Judicial (por 72 mil 264 mdp), se distribuirán de la siguiente forma: la SCJN recibiría 5 mil 628 mdp; el OAJ, 61 mil 636 mdp; el Tribunal de Disciplina Judicial, mil 220 mdp, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 3 mil 778 mdp.

Autonomía financiera para el Poder Judicial: Monreal

Consultado sobre el tema en entrevista colectiva, el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, explicó que, en el caso de los recursos del Poder Judicial, confirmó que la intención de la reserva es que el presupuesto de 72 mil millones de esa instancia ahora sea “asignado por rubros, es decir, no globalizado, sino etiquetado”.

El legislador subrayó que en su bancada “no tenemos problema, lo vamos a hacer así, porque lo que busca la Corte, el Tribunal Electoral, el de Disciplina Judicial y el OAJ, es tener autonomía financiera, que se les asignen sus recursos de manera directa, y simplemente el Órgano de Administración determine que son procedentes las asignaciones de recursos que les corresponden”.