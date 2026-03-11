Comisario Julio Salas dialoga con estudiantes del Bachilleres 2 sobre prevención de la violencia

El comisario Julio Salas visitó a estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 2, con el objetivo de dialogar sobre la importancia de reconocer situaciones de violencia y conocer las instancias que existen para brindar apoyo y atención.

Durante su visita, el comisario explicó a los jóvenes cómo identificar cuando pueden ser víctimas de algún tipo de violencia, así como las unidades especializadas de la Dirección de Seguridad Pública que fueron creadas para atender y acompañar a quienes lo necesiten.

Asimismo, compartió con los alumnos información sobre el funcionamiento de la corporación policial, los mecanismos de actuación y la tecnología que se utiliza diariamente para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad de la comunidad.

La actividad permitió generar un espacio de diálogo entre autoridades y estudiantes, con el propósito de fomentar la confianza, la cultura de la denuncia y el conocimiento de las herramientas de apoyo disponibles.