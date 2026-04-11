Comienza la tregua entre Ucrania y Rusia por la Pascua ortodoxa, sin incidentes graves

La tregua entre Rusia y Ucrania por la Pascua ortodoxa comenzó oficialmente el sábado, sin que ninguno de los dos beligerantes informaran en las primeras horas de violaciones graves en el frente de más de 1.200 km.

El Kremlin indicó el jueves que el alto el fuego, aceptado por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, entraría en vigor este sábado a las 16H00 (13H00 GMT) y concluirá al terminar la jornada del domingo, es decir un total de 32 horas.

La guerra en Ucrania, desatada con la invasión rusa de febrero de 2022, se ha cobrado cientos de miles de vidas y ha desplazado a millones de personas, lo que la ha convertido en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Más de cuatro horas después de la entrada en vigor de la tregua, ninguno de los dos ejércitos había informado de violaciones sobre la extensa línea del frente.

Volodimir Zelenski declaró en un mensaje publicado en X que Ucrania “respetará el alto el fuego”, pero responderá “golpe por golpe” a cualquier violación rusa.

En su discurso diario, consideró que sería “correcto” prorrogar este alto el fuego, y precisó que había presentado esta “propuesta” a Moscú.

El año pasado se anunció una tregua similar por la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron repetidamente de haberla incumplido.

Información de Agencia Reforma