Confianza en las instituciones está por los suelos y el INE no es la excepción: Alma Portillo por “boletas planchadas”

Ante la polémica por las llamadas “boletas planchadas”, luego de que el Instituto Nacional Electoral aprobara validar los votos que vienen en boletas sin doblez, lo que ha provocado que líderes opositores acusen intento de fraude, la diputada local de Movimiento Ciudadano, Alma Portillo, señaló que este tipo de acciones ocasionan que ya no exista confianza en las instituciones, y el INE no es la excepción.

“Es que estamos viviendo tiempos en donde cada día nos llevamos una sorpresa peor que la del día anterior. Lo vimos en la elección judicial. Fue a modo, fue a gusto del oficialismo y estamos viviendo las consecuencias de ello”, declaró Portillo Lerma.

Al cuestionarla si el INE ya no es tan confiable como antes, la legisladora parralense señaló que “ya no hay confianza en ninguna institución. Me parece que la confianza en las instituciones a nivel nacional está por los suelos y esto lo podemos corroborar con un recorrido breve en las calles, platicando con las y los ciudadanos”.

“El hecho de que no exista confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones lo dicen casi todo los ciudadanos, y en lugar de construir mayor confianza ciudadana en las instituciones sólidas, instituciones ciudadanas, lo que estamos viendo es que se están desmantelando”, argumentó la diputada Alma Portillo.