Cometa 3I/ATLAS intriga a científicos por metanol en su composición

A partir de nuevas observaciones, se encontró que el cometa 3I/ATLAS tiene una “cantidad inusualmente alta de la molécula orgánica metanol”, que pertenece a la familia de los alcoholes.

Los especialistas encontraron que 3I/ATLAS cuenta con más metanol que cianuro de hidrógeno.

El hallazgo fue detectado por los científicos con el Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), ubicado en Chile.

Con ello, se establece que 3I/ATLAS tiene condiciones químicas diferentes a las que presentan los cometas del Sistema Solar.

Gracias a los resultados encontrados acerca del cometa 3I/ATLAS, la comunidad científica puede estudiar la química de los sistemas planetarios distintos.

De acuerdo con Nathan Roth, profesor de American University y autor de la investigación, “observar 3I/ATLAS es como tomar una huella dactilar de otro sistema solar.”

Así encontraron que el cometa 3I/ATLAS tiene metanol en su composición

Con el conjunto Morita de ALMA (Atacama Compact Array – ACA) en Chile, astrónomos observaron al cometa 3I/ATLAS durante distintas fechas hacia finales de 2025 mientras se acercaba al Sol.

Cuando la luz solar calentó la superficie helada del comenta, este liberó gas y polvo, formando su coma, es decir un halo brillante alrededor del núcleo.

A través del análisis, los especialistas detectaron huellas químicas de la constitución del 3I/ATLAS.

Las observaciones estuvieron centradas en las moléculas CH₃OH y cianuro de hidrógeno (HCN).

Lo que permitió establecer que el cometa 3I/ATLAS es uno de los que más metanol tiene de entre todos los que se han estudiado.

El metanol de 3I/ATLAS, de acuerdo con los especialistas, se libera tanto del núcleo y la coma del cometa.

Dichas partículas actúan como si fueran “cometas en miniatura”, ya que al calentarse con la luz solar, “el hielo que contienen pasa a estado gaseoso y libera metanol en la coma circundante,” reveló ALMA.