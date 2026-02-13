Combatirá Fiscalía amparo a dueño de Crematorio Plenitud; “se hará justicia”: Jáuregui

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, aseguró que la dependencia a su cargo impugnará la resolución judicial que concedió un amparo al propietario del Crematorio Plenitud, al reiterar que el objetivo es garantizar justicia para las familias afectadas.

Lo anterior, luego de que el Luis Eduardo Rivas Martínez, titular del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Juárez, otorgara un amparo a José Luis A.C., propietario del establecimiento, cuya liberación estaba prevista para la tarde de este viernes.

En respuesta, Jáuregui Moreno subrayó que la Fiscalía interpondrá todos los recursos legales de revisión necesarios para combatir la determinación judicial y evitar que el proceso se detenga. “Vamos a agotar cada mecanismo jurídico para que este caso no quede impune y se haga justicia”, expresó.

El funcionario recordó que desde mediados de 2025 la institución encabeza los trabajos de identificación de más de 300 cuerpos localizados en condiciones de abandono dentro de una bodega vinculada a la funeraria, labores que se han prolongado durante meses y mantienen a decenas de familias juarenses en espera de respuestas.

El denominado caso Plenitud salió a la luz en julio de 2025, cuando autoridades localizaron 383 cadáveres almacenados de forma irregular en el inmueble. Las investigaciones posteriores revelaron que el horno crematorio llevaba aproximadamente tres años sin operar, por lo que presuntamente se entregaban cenizas falsas a los deudos en lugar de los restos reales de sus familiares.

Además, se estableció que el negocio operaba sin suministro de electricidad y sin equipo funcional, pese a que brindaba servicio a cinco funerarias de la localidad: Funeraria Luz Divina, Funeraria Protecto-Deco, Funeraria Del Carmen, Funeraria Latinoamericana y Funeraria Amor Eterno.

La Fiscalía reiteró que continuará con las investigaciones y los procesos judiciales correspondientes, al tiempo que mantiene el acompañamiento a las familias afectadas por uno de los casos más sensibles registrados en la región en los últimos años.