Comando Sur de EU lanza nuevo ataque contra ‘narcolancha’ en el Caribe; mueren cuatro

El Comando Sur de Estados Unidos informó este miércoles que realizó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Caribe, en el que murieron al menos cuatro personas.

De acuerdo con sus redes sociales en X, la operación –ejecutada por una fuerza de tarea conjunta bajo la dirección del general Francis L. Donovan– tuvo como objetivo una lancha que, según su versión, transitaba por rutas de tráfico en el Caribe. No se reportaron bajas estadunidenses.

El ataque ocurre días después de otro operativo en el Pacífico oriental ocurrido el jueves pasado, también contra una embarcación similar, en el que tres personas sobrevivieron sin que se precisara el número de víctimas mortales.

Con estas acciones, suman más de 160 personas fallecidas en al menos 47 operativos contra lo que Washington denomina narcolanchas, en una campaña iniciada en septiembre pasado bajo el gobierno del presidente, Donald Trump.