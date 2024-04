La visita del ministro-Canciller en Juárez-Encuentro agrícola

Uno los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que más le ha sacado canas verdes al líder de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, estará mañana viernes de visita en la ciudad de Chihuahua. Se trata de Javier Laynez Potisek, el cual estará en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en donde será ponente de la conferencia titulada “La justicia que nos une: el papel del Poder Judicial Federal”, misma que está prevista para iniciar a las 9 horas en el auditorio “Rodolfo Cruz Miramontes”, y aunque la presencia del ministro Laynez es meramente académica, lo cierto es que ante el constante enfrentamiento entre AMLO y la Corte, lo más seguro es que salgan a relucir esos roces, pues a casi cinco años y medio con el tabasqueño como Presidente, los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Judicial jamás habían estado tan latentes, además de que Laynez Potisek ha sido de los más atacados por López Obrador, ya que no le perdona que el ministro le haya tumbado su reforma eléctrica, el Plan B electoral y admitiera la controversia constitucional que interpuso el gobierno de Chihuahua contra los libros de texto. Vaya, una piedra en el zapato del inquilino de Palacio Nacional, y no por tirria o corrupción, como acusa AMLO, sino simplemente porque al oriundo de Tabasco no se le da eso de respetar la Constitución.

******

Si de visitas importantes y de talla nacional se trata, ayer anduvieron en Ciudad Juárez la canciller Alicia Bárcena y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, en donde ambas supervisaron la labor del Centro de Bienestar para el Migrante en esa fronteriza ciudad, en donde la crisis migratoria no cesa, al igual que en Chihuahua capital, pero esa, esa ya es otra historia.

Pero la historia que no cambia es ese distanciamiento entre la 4T y el Gobierno del Estado, pues como suele ocurrir con las visitas del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora no fue requerida para estar presente en la visita de la secretaria de Relaciones Exteriores, a quien se le esperaba desde hace meses ante la crisis migrante, pero que apenas se apersonó en Ciudad Juárez.

******

Y el mentado “aforazo” tronó la sesión de la Cámara de Diputados en donde se votaría el dictamen que le permitiría al gobierno de AMLO tomar posesión de las afores, con el pretexto de crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y el debate generado por ese tema casi hace lo propio acá en el Congreso del Estado, en donde los diputados locales del PAN y de Morena se enfrascaron en una discusión sin fin, pues los azules no bajaron de ladrones a los morenistas y los morenos no bajaron a los panistas de mentirosos. Lo de siempre, pues.

Pero lo que merece un análisis más a fondo es la razón del por qué tronó la sesión allá en San Lázaro, y es que resulta que Morena modificó el dictamen y en caso de aprobarse, ya no irían solamente por las afores de las personas de 70 años en adelante, sino las de todos, lo que sin duda provocó que los diputados opositores denunciaran el chanchullo legislativo que se pretendían aventar los morenos.

******

Quienes hoy recibirán a los candidatos al Senado que deseen acudir a presentar sus propuestas para el campo, tan abandonado en lo que van del sexenio de la 4T, son los integrantes del Consejo Estatal Agropecuario que preside Arturo González, el cual decidió invitar a los aspirantes a la Cámara Alta para que estén presentes con los productores agrícolas que pertenecen a la CEACH y les hablen de frente de lo que harían en caso de ser senadores, pues la sequía, la falta de apoyos y el desdén del Gobierno Federal, tiene en crisis al campo chihuahuense.